El "peluseo" de Gabriel Boric y Neme en la Teletón: "Me enamoré, Presidente"

Un divertido momento protagonizaron el Presidente Gabriel Boric y José Antonio Neme tras el discurso del mandatario en la Teletón 2025.

Al ingresar a saludar a Boric, Neme recordó su fervor por Cristián Castro y le confesó que "aún no lo puedo superar, creo que me enamoré, Presidente".

Luego el Presidente siguió bromeando al respecto y aseguró que casi lleva su "cassette pirata" de "Mi vida sin tu amor", el emblemático disco de Cristián Castro, para la subasta Teletón. "Ándate, otro enamorado de Cristián Castro acá", le respondió Neme.

Todo Chile unido para aportar en esta Teletón. Un honor acompañarlos hoy! pic.twitter.com/HLFmn43kQy — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 29, 2025

Uno de los elementos que Boric donó en esta Teletón 2025 fue la chaqueta del cantante Emmanuel que se ganó -en la misma actividad- el año pasado. "Esta no me la he puesto mucho, pero me la sacaron una vez... la Paula", dijo el Presidente ante la sorpresa de los animadores.

Inmediatamente Neme se posicionó para probarse la chaqueta y el Presidente se la puso. Al recibir la prenda, el periodista imitó la pose de Emmanuel junto al mandatario.