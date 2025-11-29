"Falta Leo Rey": Aseguran que el cantante no llegó a la mesa digital de la Teletón

Quiso aportar, pero no pudo. Ese es el lema del cantante Leo Rey, quien fue protagonista de una particular situación en la Teletón 2025.

El ex La Noche iba a ser parte de la mesa digital que recibe aportes via web y de regiones, pero al parecer no llegó. "Avísenle a Leo Rey que ya empezó la Teletón", dijo Fernando Godoy, el capitán de la mesa.

"A lo mejor no viene porque no le gusta la noche", bromeó Diana Bolocco.

Horas más tarde, el mismo Godoy comandó un grito que parodiaba el jingle de la Teletón pero que remataba con "falta Leo Rey", insistiendo en la ausencia del cantante.