José Antonio Neme se robó la película en show de Cristián Castro en Teletón 2025
El periodista de Mega gozó con la presentación del mexicano.
El periodista José Antonio Neme se robó la película durante la presentación de Cristián Castro en el inicio de la Teletón 2025.
El mexicano llegó a la cruzada solidaria como una de las grandes estrellas y tuvo la misión de inaugurar el programa televisivo en el Teatro Teletón.
Durante la actuación, que incluyo temas como "Lloviendo estrellas" y "Azul", el periodista de Mega se ubicó a un costado del escenario y cantó cada una de las canciones con euforia y fanatismo.
Castro notó la actitud del animador y se acercó para compartir con Neme.
