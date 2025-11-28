Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.1°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Televisión | Teletón

José Antonio Neme se robó la película en show de Cristián Castro en Teletón 2025

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El periodista de Mega gozó con la presentación del mexicano.

José Antonio Neme se robó la película en show de Cristián Castro en Teletón 2025
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El periodista José Antonio Neme se robó la película durante la presentación de Cristián Castro en el inicio de la Teletón 2025.

El mexicano llegó a la cruzada solidaria como una de las grandes estrellas y tuvo la misión de inaugurar el programa televisivo en el Teatro Teletón.

Durante la actuación, que incluyo temas como "Lloviendo estrellas" y "Azul", el periodista de Mega se ubicó a un costado del escenario y cantó cada una de las canciones con euforia y fanatismo.

Castro notó la actitud del animador y se acercó para compartir con Neme.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada