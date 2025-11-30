Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión | Teletón

La reflexión de Don Francisco tras el cierre de Teletón 2025: "Fue una jornada difícil"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El animador hizo un balance al cierre de la campaña, agradeciendo el aporte del país.

La reflexión de Don Francisco tras el cierre de Teletón 2025:
 ATON
En portada

Tras 27 horas de transmisión y una noche de incertidumbre, la Teletón 2025 logró superar la meta, reuniendo más de 44 mil millones de pesos. 

En medio de la celebración, Mario Kreutzberger se mostró visiblemente agotado pero agradecido, calificando la jornada como "larga, dura, difícil".

"Tenemos que agradecerle a todo Chile, a los empresarios, a nuestros auspiciadores, a todos los que nos colaboraron", afirmó el rostro de Canal 13, subrayando la importancia de la unidad en momentos complejos.

Entre sus reflexiones, el histórico animador indicó estar "cansado porque para mí es un esfuerzo". Aún así, también dijo estar "contento, pero los resultados se dan tan tarde que uno se pone nervioso".

Asimismo, Kreutzberger aprovechó el cierre de la campaña para hablar sobre su legado, señalando que la Teletón ya no depende de una sola figura, sino que existe un equipo preparado para continuar impulsando la cruzada en el futuro.

Con la meta alcanzada, la noche concluyó en un ambiente de celebración, pero también con un llamado a mantener viva la solidaridad. Como resumió Kreutzberger, el resultado de este año demuestra "que cuando nos unimos, somos capaces de transformar vidas".

