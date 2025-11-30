Neme tras superarse la meta de la Teletón 2025: "Chile no se cae a pedazos"

Tras superar la meta de la Teletón 2025, José Antonio Neme hizo una reflexión sobre la cruzada solidaria y el clima social del país.

En conversación con la prensa, el rostro de Mega destacó el gran apoyo de la gente, indicando que lo recaudado -más de 44 mil millones de pesos- muestra un panorama distinto al que algunos discursos han intentado instalar.

"Este resultado, de haber cruzado la meta en varios millones, y además el músculo de la Teletón, da cuenta de que Chile no se cae a pedazos ni estamos pasando por una crisis profunda ni hay una desmoralización de la nación", aseguró.

Bajo esta línea, el periodista reconoció que la nación enfrenta algunas dificultades, pero que estas no definen el estado general de Chile.

"¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos temas urgentes que resolver? Es verdad, sí. ¿Tenemos crisis que hay que atender? Sí, obviamente. Y la gente va a buscar respuesta el próximo 14 de diciembre", añadió.

Finalmente, Neme definió a Chile como un país "que tiene corazón, que tiene músculo, que es capaz de organizarse, que es capaz de levantarse, que es empático y solidario. Y es un país que no está desmoralizado".