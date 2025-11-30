Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.5°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Televisión | Teletón

Paulina Rubio invitó a Katteyes a cantar uno de sus clásicos en la Teletón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante chilena acompañó a la mexicana en "Yo no soy esa mujer".

Paulina Rubio invitó a Katteyes a cantar uno de sus clásicos en la Teletón
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante chilena Katteyes fue la invitada sorpresa de la mexicana Paulina Rubio durante su actuación en la Teletón 2025.

La "chica dorada" llegó hasta el Estadio Nacional como uno de los platos fuertes de la jornada y con un rockero show, el cual incluyó a Katteyes para el clásico "Yo no soy esa mujer".

"Gracias Kat, eres hermosa", le dijo Rubio a la artista urbana tras haberla acompañado sobre el escenario.

Esta fue la segunda aparición de Katteyes durante esta Teletón 2025 tras su presentación solista en el Teatro Teletón durante el trasnoche del programa de TV.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada