Teletón 2025 entra en su recta final: Faltan 20 mil millones para la meta

Este 28 y 29 de noviembre se realiza el clásico programa televisivo de la Teletón 2025, el cual se extenderá por más de 30 horas de transmisión ininterrumpida.

Este año el cierre del evento vuelve al Estadio Nacional y la apertura se realizó, como es tradición, en el Teatro Teletón en Santiago Centro desde las 22:00 horas.

La meta de la Teletón para este año 2025 es de $40.502.617.946 pesos. Hasta las 20:55 horas se han recaudado $20.877.159.317.

"Cuando este corazón late, Chile late. Que todo el país se una pese a todas las dificultades y todas las diferencias", señaló Don Francisco, tras saludar al Presidente Gabriel Boric, y a los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.

El discurso de Boric en Teletón 2025

El Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la unidad durante su discurso en esta, su última Teletón como mandatario. "Son tiempos polarizados y difíciles y vaya que necesitamos unidad", señaló la autoridad.

Cristián Castro se lució

El mexicano Cristián Castro abrió el show de la Teletón con una comentada actuación y con José Antonio Neme como protagonista. Al finalizar su presentación, el cantante se fundió en un cariñoso abrazo con Don Francisco, quien agradeció su presencia en la cruzada solidaria.

Teletón 2025: Los artistas del bloque infantil

Durante el bloque infantil, que se realiza hasta las 13:30, participan Plim Plim, Q_ARE y Lara Campos.

Bloque Cierre teatro: La presentación de Zumbale Primo

El bloque Cierre Teatro continúa la tarde de este sábado con la presentación de la banda Zúmbale Primo.