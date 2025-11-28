Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago14.1°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Televisión | Teletón

Teletón 2025: Programación, parrilla de artistas y dónde ver la transmisión

Publicado:
| Periodista Digital: Sam Meneses

Conoce los horarios de cada bloque, los invitados confirmados y las plataformas para seguir en vivo la cruzada solidaria.

Teletón 2025: Programación, parrilla de artistas y dónde ver la transmisión
 ATON (Referencial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Teletón 2025 se realizará este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, con espectáculos en el Teatro Teletón y un gran cierre en el Estadio Nacional.

La jornada busca apoyar la rehabilitación de más de 32.000 pacientes en los centros Teletón de todo el país, con una meta de $40.502.617.946 pesos.

Transmisión en vivo

La transmisión iniciará a las 22:00 del viernes y se extenderá hasta la madrugada del domingo 30 de noviembre, según el cumplimiento de la meta.

La cobertura estará disponible a través de los canales asociados a ANATEL (La Red, TV+, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13, junto con Mega 2 y T13 en vivo).

Además, están disponibles algunas plataformas como Twitch y Youtube, que transmitirán la Digitón desde las 21:00 del viernes. Esta señal contará con más de 35 influencers, concursos, bailes de corpóreos y los torneos de videojuegos en la Gamertón.

Programación

El evento contará con "27 horas de amor", llenas de espectáculos, distribuidos en bloques temáticos que incluyen números musicales, bailes, homenajes y humor.

Bloque 1 - La obertura

Viernes 28 de noviembre, de 22:00 a 02:00.

  • Alan García
  • Denisse Malebrán
  • Francisco Sazo
  • Roberto Márquez
  • Kanela
  • Polimá Westcoast
  • Alanys Lagos
  • Consuelo Schuster
  • Nicole
  • Cristian Castro
  • Emmanuel, Yuri, Lucero y Mijares
  • Katteyes

Bloque 2 - Trasnoche

Sábado 29 de noviembre, de 02:00 a 08:00.

  • Obertura musical con influencers
  • Sketch "La Oficina" del Jappening con Ja
  • Batalla de famosos tributo a artistas 
  • El Muro
  • Pablito Pesadilla
  • Loyaltty
  • Julianno Sossa
  • Toly Fu
  • King Savagge
  • Lucky Brown
  • Históricos del Sound
  • Cierre musical de influencers

Bloque 3 - Mañana Familiar

Sábado 29 de noviembre, de 08:00 a 13:30.

  • Plim Plim
  • Q_ARE
  • Lara Campos
  • Otras sorpresas

Bloque 4 - Tarde Teletón

Sábado 29 de noviembre, de 14:00 a 17:00.

  • Competencia de karting
  • Musical con Carmen Gloria Bresky, Claudio Olate, Fran Walker, Rey Alcalde, Claudio Castellón y más

Bloque 5 - Cierre Teatro

Sábado 29 de noviembre, de 17:00 a 21:00

  • Zúmbale Primo y Don Francisco
  • Homenaje a la Nueva Ola
  • Darkiel

Bloque 6 - Cierre Estadio Nacional

Sábado 29 de noviembre, desde las 22:00.

  • Myriam Hernández
  • Pablo Alborán
  • Zúmbale Primo
  • Ana Torroja
  • Emilia Dides
  • Bray On
  • Nico Ruiz
  • Lucero
  • Show de magia de Jean Paul Olhaberry
  • María José Quintanilla
  • Stefan Kramer
  • Gino Mella
  • Francisca Valenzuela
  • Paulina Rubio
  • Noche de Brujas

Para garantizar la seguridad de los asistentes, Red Movilidad dispondrá de buses de refuerzo desde las 01:20 horas del domingo 30.

La cuenta oficial del Banco de Chile para donaciones es 24.500-3, válida para operaciones presenciales y electrónicas desde cualquier banco, permitiendo que los aportes de los chilenos continúen apoyando a los niños y adolescentes en rehabilitación.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada