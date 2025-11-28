Teletón 2025: Programación, parrilla de artistas y dónde ver la transmisión
Conoce los horarios de cada bloque, los invitados confirmados y las plataformas para seguir en vivo la cruzada solidaria.
La Teletón 2025 se realizará este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, con espectáculos en el Teatro Teletón y un gran cierre en el Estadio Nacional.
La jornada busca apoyar la rehabilitación de más de 32.000 pacientes en los centros Teletón de todo el país, con una meta de $40.502.617.946 pesos.
La transmisión iniciará a las 22:00 del viernes y se extenderá hasta la madrugada del domingo 30 de noviembre, según el cumplimiento de la meta.
La cobertura estará disponible a través de los canales asociados a ANATEL (La Red, TV+, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13, junto con Mega 2 y T13 en vivo).
Además, están disponibles algunas plataformas como Twitch y Youtube, que transmitirán la Digitón desde las 21:00 del viernes. Esta señal contará con más de 35 influencers, concursos, bailes de corpóreos y los torneos de videojuegos en la Gamertón.
El evento contará con "27 horas de amor", llenas de espectáculos, distribuidos en bloques temáticos que incluyen números musicales, bailes, homenajes y humor.
Viernes 28 de noviembre, de 22:00 a 02:00.
Sábado 29 de noviembre, de 02:00 a 08:00.
Sábado 29 de noviembre, de 08:00 a 13:30.
Sábado 29 de noviembre, de 14:00 a 17:00.
Sábado 29 de noviembre, de 17:00 a 21:00
Sábado 29 de noviembre, desde las 22:00.
Para garantizar la seguridad de los asistentes, Red Movilidad dispondrá de buses de refuerzo desde las 01:20 horas del domingo 30.
La cuenta oficial del Banco de Chile para donaciones es 24.500-3, válida para operaciones presenciales y electrónicas desde cualquier banco, permitiendo que los aportes de los chilenos continúen apoyando a los niños y adolescentes en rehabilitación.