Teletón 2025: Programación, parrilla de artistas y dónde ver la transmisión

La Teletón 2025 se realizará este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, con espectáculos en el Teatro Teletón y un gran cierre en el Estadio Nacional.

La jornada busca apoyar la rehabilitación de más de 32.000 pacientes en los centros Teletón de todo el país, con una meta de $40.502.617.946 pesos.

Transmisión en vivo

La transmisión iniciará a las 22:00 del viernes y se extenderá hasta la madrugada del domingo 30 de noviembre, según el cumplimiento de la meta.

La cobertura estará disponible a través de los canales asociados a ANATEL (La Red, TV+, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13, junto con Mega 2 y T13 en vivo).

Además, están disponibles algunas plataformas como Twitch y Youtube, que transmitirán la Digitón desde las 21:00 del viernes. Esta señal contará con más de 35 influencers, concursos, bailes de corpóreos y los torneos de videojuegos en la Gamertón.

Programación

El evento contará con "27 horas de amor", llenas de espectáculos, distribuidos en bloques temáticos que incluyen números musicales, bailes, homenajes y humor.

Bloque 1 - La obertura

Viernes 28 de noviembre, de 22:00 a 02:00.

Alan García

Denisse Malebrán

Francisco Sazo

Roberto Márquez

Kanela

Polimá Westcoast

Alanys Lagos

Consuelo Schuster

Nicole

Cristian Castro

Emmanuel, Yuri, Lucero y Mijares

Katteyes

Bloque 2 - Trasnoche

Sábado 29 de noviembre, de 02:00 a 08:00.

Obertura musical con influencers

Sketch "La Oficina" del Jappening con Ja

Batalla de famosos tributo a artistas

El Muro

Pablito Pesadilla

Loyaltty

Julianno Sossa

Toly Fu

King Savagge

Lucky Brown

Históricos del Sound

Cierre musical de influencers

Bloque 3 - Mañana Familiar

Sábado 29 de noviembre, de 08:00 a 13:30.

Plim Plim

Q_ARE

Lara Campos

Otras sorpresas

Bloque 4 - Tarde Teletón

Sábado 29 de noviembre, de 14:00 a 17:00.

Competencia de karting

Musical con Carmen Gloria Bresky, Claudio Olate, Fran Walker, Rey Alcalde, Claudio Castellón y más

Bloque 5 - Cierre Teatro

Sábado 29 de noviembre, de 17:00 a 21:00

Zúmbale Primo y Don Francisco

Homenaje a la Nueva Ola

Darkiel

Bloque 6 - Cierre Estadio Nacional

Sábado 29 de noviembre, desde las 22:00.

Myriam Hernández

Pablo Alborán

Zúmbale Primo

Ana Torroja

Emilia Dides

Bray On

Nico Ruiz

Lucero

Show de magia de Jean Paul Olhaberry

María José Quintanilla

Stefan Kramer

Gino Mella

Francisca Valenzuela

Paulina Rubio

Noche de Brujas

Para garantizar la seguridad de los asistentes, Red Movilidad dispondrá de buses de refuerzo desde las 01:20 horas del domingo 30.

La cuenta oficial del Banco de Chile para donaciones es 24.500-3, válida para operaciones presenciales y electrónicas desde cualquier banco, permitiendo que los aportes de los chilenos continúen apoyando a los niños y adolescentes en rehabilitación.