Corte confirmó multa a TV de pago por emisión de película sobre actriz de "Garganta profunda"

La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó un recurso impetrado en contra de la resolución adoptada por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que impuso una multa de 40 UTM a la empresa de telecomunicaciones Entel Telefonía Local SA por exhibir, a través de la señal Cinecanal, la película "Lovelace: Garganta Profunda", calificada para mayores de 18 edad, en horario de protección.

En fallo unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Hernán Crisosto, Mario Rojas y la abogada (i) Renée Rivero– descartó actuar arbitrario en la resolución de multa a la recurrente, dado el contenido de violencia sexual del filme, no apto para menores de edad.

Asimismo, el fallo consigna: "Que en cuanto se pretende endosar la responsabilidad al usuario, por la sola circunstancia de entregar un control parental para bloquear la señal, no cabe sino considerar aquello improcedente, atento que se pretende eximir de toda responsabilidad por actos de terceros que nada tienen que ver con la prestación de servicios de televisión".

"En efecto –ahonda–, los padres no prestan un servicio y en su labor de educación de sus hijos podrán contratar o no servicios de televisión, pero jamás se puede afirmar que a quienes se dirigen las trasmisiones o difusión de programas de televisión, sean quienes deban velar porque se respete la normativa vigente, lo que carece de todo sentido común, desde que quien ofrece el producto y lo trasmite es a quien corresponde la sanción y no al cliente".

"Lovelace", del año 2013, es una película biográfica protagonizada por Amanda Seyfried que trata sobre la actriz porno Linda Boreman, más conocida como Linda Lovelace, estrella del filme para adultos de 1972 "Garganta profunda".