Chile Vamos: Francisco Vidal renunció por sus números rojos, lo de Kast es excusa

Dirigentes de Chile Vamos aseguraron este martes en El Primer Café que no es cierto que Francisco Vidal haya renunciado a la presidencia del directorio de Televisión Nacional con motivo de las críticas de José Antonio Kast.

Al comunicar su salida, ayer lunes, el exministro dijo que se iba porque no quería ser "excusa para que un candidato importante a la presidencia de la República sostenga que en el canal no hay pluralismo".

Para Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional, y Henry Leal, diputado de la UDI, en realidad es el militante PPD quien está utilizando al abanderado republicano como "excusa" para salir y no hacerse cargo de los "números rojos" de su gestión.

"Se le fue en collera"

"A nosotros nos causa extrañeza la renuncia de Francisco Vidal. Es una persona curtida en debates, que ha tenido diversas funciones. Entonces, que renuncie porque un candidato presidencial hace algunas críticas suena raro", dijo Pizarro en Cooperativa.

El dirigente RN no puso en cuestión el pluralismo de la estación bajo su mando, porque "el Partido Republicano tiene espacio en programas políticos", pero sí apuntó al problema de "las finanzas", donde Vidal "no logró estabilizar, no logró cerrar los déficits, no logró que la situación económica del canal mejorara".

En esta línea, "probablemente", el conflicto con Kast le sirvió "como la mejor excusa para salir", pero la razón cierta es "el costo que sube y sube y que no se le pone coto", que era "uno de los roles fundamentales que uno habría esperado" de su labor.

Lo definitivo es que "Francisco Vidal no pudo: se le fue en collera arreglar el tema financiero de TVN, y creo que ése es el fondo de la renuncia. Con la experiencia que tiene -insisto-, no me cuadra que renuncie porque un candidato presidencial le haga algunas críticas", sentenció el exsubsecretario de Previsión Social.

"Duplicó la deuda"

Henry Leal dijo coincidir "absolutamente" con el análisis del vicepresidente RN: "Que no venga Pancho Vidal a decir que se va porque Kast lo criticó".

"Aquí el tema de fondo es otro: TVN viene con números rojos hace rato, (pero) los números rojos se incrementaron en la administración de Vidal. Y en cualquier empresa seria, cuando un gerente tiene números rojos, se va del cargo", planteó el gremialista.

"TVN tiene cada año una deuda pública mayor, y en el período de Francisco Vidal, la deuda prácticamente se duplicó. Eso es un dato objetivo, no es una opinión. Y una persona que tiene a cargo la administración de un canal y que la deuda se le duplica; perdóneme, en ninguna empresa -porque TVN es una empresa- se hace sostenible su permanencia. En una empresa privada hace rato que estaría fuera Pancho Vidal: el directorio le habría pedido la renuncia", remarcó Leal.

Los hechos son que el extitular de Defensa "no fue capaz de controlar la deuda, (sino que) la duplicó, y esa deuda pública nos cuesta a todos los chilenos: esos 20 mil, 30 mil millones de deuda pública los estamos pagando los chilenos, y dejamos de hacer cosas importantes para el país porque una persona que tenía a su cargo la administración no supo controlarla".

"La pregunta es por qué no se fue Pancho Vidal antes, si TVN es insostenible con la deuda que está teniendo en cada balance a fin de año. Esa farra la estamos pagando todos los chilenos. Entonces, yo creo que (Vidal) encontró una buena excusa para salir y arrancar y no enfrentar la mala gestión de TVN", redondeó Leal.

El diputado aclaró, finalmente, que él tampoco ve un sesgo político en la estación pública, pero sí estimó "desafortunadas y poco prudentes" varias declaraciones del otrora vocero de los gobiernos concertacionistas respecto a la disputa electoral en curso.