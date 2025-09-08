Francisco Vidal renunció a la dirección de TVN: Apuntó a declaraciones de Kast

A casi dos años de haber asumido, Francisco Vidal renunció a la presidencia del directorio de Televisión Nacional.

A través de un comunicado, el exministro de Estado realizó explicó sus razones en un comunicado en el que responde "ante las reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad".

"El pluralismo de TVN está garantizado por la composición política de su Directorio. Constituye, en mi opinión, una ofensa a los siete Directores que se coloque en cuestión su función en el canal", agregó Vidal.

En ese sentido indicó que es "una ofensa" el sugerir que "mi presencia en el Directorio podría intervenir, de alguna manera, en la pauta del Departamento de Prensa o en algún espacio programático".

Con su renuncia, Francisco Vidal espera que su presencia deje "de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal".

"Estoy convencido de que TVN cumple un rol insustituible para Chile: unir al país desde su diversidad, proyectar nuestra identidad al mundo y asegurar información plural y contenidos de calidad. En tiempos de cambios en la industria y en la sociedad, su misión pública se vuelve aún más necesaria para fortalecer la democracia", concluyó Vidal, que asumió el cargo en diciembre de 2023.

Tras conocer esta decisión, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo que "esto es crónica de una muerte anunciada. Después de salir como jefe de campaña de la candidatura oficialista, lo que le quedaba a Francisco Vidal era dar un paso al costado del directorio de Televisión Nacional".

"Nosotros esperamos que todos quienes estén en cargos públicos en esa misma lógica, dejen sus puestos pagados por todos los chilenos y de frentón trabajen en la candidatura de Jeannette Jara, pero las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer", añadió.