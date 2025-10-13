TVN confirma la partida de Carmen Gloria Arroyo tras siete años en el canal

Televisión Nacional de Chile (TVN) confirmó la renuncia de Carmen Gloria Arroyo, quien decidió poner fin a su vínculo con la estación pública después de más de siete años conduciendo el espacio "Carmen Gloria a tu Servicio".

"Efectivamente, Carmen Gloria Arroyo nos ha comunicado que tomó la decisión de no continuar en TVN", señaló la emisora en un comunicado difundido este lunes.

Desde la señal agradecieron "su compromiso, profesionalismo y la contribución que ha realizado en este tiempo, consolidando al espacio como uno de los más reconocidos y queridos de la televisión chilena".

La abogada y animadora, conocida popularmente como "la jueza", se convirtió en una de las figuras más estables de la programación de TVN. Su programa, centrado en la resolución de conflictos legales y sociales, logró reunir una audiencia fiel y posicionarse como un referente del horario de la tarde.

Sin embargo, el rumor de su salida se venía comentando desde hace semanas. Según el periodista Hugo Valencia, del programa Zona de Estrellas, se especula que Arroyo podría sumarse a otro canal durante 2026, con propuestas que incluirían a Canal 13, Chilevisión y Mega.

El comunicador también comentó que la animadora permanecerá en TVN hasta el 31 de diciembre, cumpliendo así su contrato actual.