TVN reactiva su área dramática con el fenómeno de las teleseries verticales
"Auditoría de Amor" será dirigida por Boris Quercia.
Televisión Nacional anunció que realizará su primera teleserie en formato vertical, una tendencia que tiene popularidad en el mundo y que en Chile está dando sus primeros pasos.
Se trata de "Auditoría de Amor", una obra escrita por Diego Ayala ("Luis Miguel, la serie") y Carla Stagno ("Pacto de Sangre") y dirigida por Boris Quercia, cuya historia girará en torno a un triángulo amoroso compuesto por una contadora, su jefe y la novia de este.
El elenco de la teleserie estará compuesto por América Navarro, Pedro Pablo "Pepe" López y Florencia Berner.
Esta producción marcará el retorno de TVN a las producciones dramáticas tras la emisión de "Amar a Morir" en 2019.