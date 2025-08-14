"Un beso al cielo a Camila": Sergio Riesenberg recibe condolencias en vivo de Daniel Fuenzalida

En el inicio del programa "El Mediodía" de TVN, Daniel Fuenzalida detuvo la pauta para entregar un mensaje muy triste. Con evidente emoción, el animador informó que Sergio Riesenberg, histórico director de Televisión Nacional y del Festival de Viña del Mar (1981-1990), enfrenta el dolor por el fallecimiento de su hija.

"Mandar un saludo muy especial a un amigo mío, a don Sergio Riesenberg... Le mando un abrazo tremendo, un saludo de mi parte y de parte del equipo por el sensible fallecimiento de su hija", expresó Fuenzalida, quien mencionó haber tenido "el honor de compartir panel con él, estuvo siempre con nosotros y hoy no lo está pasando bien".

El animador también explicó que no había podido comunicarse directamente con su amigo desde el día anterior y que por eso eligió enviar sus palabras al aire: "Preferí que, a través de las pantallas de TVN, que es tu canal, mandarte todo mi apoyo, mi abrazo y mis condolencias a ti y a toda tu familia".

Fuenzalida enfatizó la cercanía entre Riesenberg y su hija: "Sé la conexión que tenías con tu hija. Así que un beso y un abrazo". Para cerrar, dedicó un gesto final: "Un beso, Sergio. Y un beso al cielo a Camila", despidiendo con afecto a la hija de Riesenberg.

Es la segunda hija que el realizador debe despedir, ya que tiempo atrás sufrió la pérdida de Rafaela, su hija menor.