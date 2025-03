"¿Yo estuve en tu guatita?": Marcela Vacarezza relata cómo abordó la adopción con su hijo

Marcela Vacarezza contó en el programa "Podemos Hablar", de Chilevision, cómo abordó el tema de la adopción con su hijo Benjamín, quien comenzó a preguntar sobre su origen.

La modelo, en conversación con Eduardo de la Iglesia, relató que el niño notó que era el único de sus hermanos que no fue engendrado por sus padres: "Llegó un día y me dijo: "Mamá, ¿yo estuve en tu guatita?". Le respondí: "No, mi amor"".

Benjamín también preguntó si lo habían comprado o robado. Marcela y su esposo, Rafael Araneda, le explicaron su historia y lo llevaron a recorrer el hogar Santa Clara, donde fue adoptado. Al preguntarle a su hijo qué pensaba de la adopción, él contestó: "Elegir a alguien para que sea tu familia para amarlo siempre".

El color de piel ha sido otro tema de conversación para el niño. Benjamín le dijo a Marcela: "No me gusta mi color, quiero ser naranja como ustedes". Ella y Rafael le respondieron: "Tu color es precioso, a mí me encantaría tener tu color".

Marcela también fue consultada sobre el racismo, a lo que ella dijo que lo ha notado, pero destacó la inocencia de su hijo: "Una vez que vinimos, fue a la plaza a jugar y me dijo: 'Mamá había un grupo de niños que me miraba muy raro'. Al preguntarle por qué, Benjamín contestó 'porque yo creo que era más alto que ellos'".

Finalmente, mencionó que Benjamín quiere un hermano, porque desea "ser el mayor", contó la modelo, quien reconoce que criar a otro hijo requeriría mucha energía, pero no descarta la posibilidad.