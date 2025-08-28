¿Arempanada?: La mezcla de arepa y empanada que abrió debate previo a Fiestas Patrias
El plato mantiene el clásico relleno de pino, pero con masa a base de maíz.
Una mujer causó opiniones divididas al hacer una inusual combinación entre una empanada de pino y una arepa, previo a Fiestas Patrias.
Se trata de una ciudadana venezolana, quien compartió la preparación a través de TikTok, y que denominó "arepa rellena de pino".
"Arepas de pino, una fusión que no te puedes perder, dos culturas en un sólo plato. Guarda la receta porque te va a encantar", comentó la mujer en el video, donde mostró la preparación paso a paso.
El resultado mantuvo el clásico relleno de pino —con vacuno, cebolla, aceituna y pasas—, pero en lugar de la masa horneada de la empanada, se utilizó la base de maíz típica de las arepas.
Sin embargo, la propuesta generó debate en redes sociales. Mientras algunos celebraron este sincretismo gastronómico, otros optaron por mantener cada plato en su formato original.
Espérate ctm, espérate que lo tuve que ver dos veces.. Me estai diciendo que los venecos están haciendo la empanada de pino con masa de arepa y le pusieron la arepa de pino??? Mínimo esa hueá es una apropiación cultural pic.twitter.com/EvAklyzwT9— Narbona (@narbonachile) August 21, 2025