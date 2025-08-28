¿Arempanada?: La mezcla de arepa y empanada que abrió debate previo a Fiestas Patrias

Una mujer causó opiniones divididas al hacer una inusual combinación entre una empanada de pino y una arepa, previo a Fiestas Patrias.

Se trata de una ciudadana venezolana, quien compartió la preparación a través de TikTok, y que denominó "arepa rellena de pino".

"Arepas de pino, una fusión que no te puedes perder, dos culturas en un sólo plato. Guarda la receta porque te va a encantar", comentó la mujer en el video, donde mostró la preparación paso a paso.

El resultado mantuvo el clásico relleno de pino —con vacuno, cebolla, aceituna y pasas—, pero en lugar de la masa horneada de la empanada, se utilizó la base de maíz típica de las arepas.

Sin embargo, la propuesta generó debate en redes sociales. Mientras algunos celebraron este sincretismo gastronómico, otros optaron por mantener cada plato en su formato original.