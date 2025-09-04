Boric sorprende al apoyar a Chile en Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos

El presidente Gabriel Boric sorprendió al unirse a la fiebre de la semifinal del Mundial de Desayunos organizado por el influencer Ibai Llanos.

Se trata de un concurso en redes sociales donde se enfrentan desayunos típicos de distintos países en un formato de torneo, similar a una Copa del Mundo. En cada duelo, Llanos muestra los desayunos y los usuarios votan con un "me gusta" en el comentario que representa a su favorito. El que obtiene más apoyo avanza a la siguiente ronda hasta llegar a la gran final.

El desayuno chileno, que incluye la tradicional marraqueta con palta, huevo y jamón, además de sopaipillas con pebre y té, ya dejó atrás a países como Japón y España. En esta etapa se enfrentará a Perú, que presenta un desayuno con pan con chicharrón, tamal y café pasado.

La competencia alcanzó tal popularidad, que incluso el Presidente se sumó al apoyo de nuestro país. "Vamos Chile! Nada supera la marraqueta con palta", comentó Boric en la publicación del influencer.

Sin embargo, no fue el único, ya que varias figuras como Pamela Díaz, Christell Rodríguez y Evelyn Matthei, comentaron en la publicación para dar su voto a Chile.