Chile cae ante Perú y queda fuera de la final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

El influencer Ibai Llanos dio a conocer este domingo los resultados de la semifinal del Mundial de Desayunos, en la que Chile no logró imponerse sobre Perú.

Según lo informado por el español, la clásica marraqueta con palta, huevo y jamón chilena -acompañada de sopaipillas con pebre y té- fue superada por el pan con chicharrón peruano, con una diferencia de votos 7,8 millones contra 9,8 millones respectivamente.

La competencia captó la atención de todo el país, incluyendo al Presidente Gabriel Boric, quien hizo un llamado a votar por el desayuno chileno. "Vamos Chile! Nada supera la marraqueta con palta", comentó el mandatario en las redes sociales, sumándose al entusiasmo de los seguidores del torneo.

Asimismo, influencers, candidatos presidenciales y medios nacionales se sumaron al convocatoria de Boric, como la astrónoma Teresa Paneque, el humorista Jorge Alís e incluso marcas y las cuentas de algunos organismos internacionales.

Con Chile fuera, los platos que pasan a la final del torneo son el pan con chicharrón de Perú, enfrentándose a la arepa pepiada y con carne mechada de Venezuela.