Chilena inició ruta gastronómica para encontrar el mejor completo en Europa

Una influencer chilena radicada en Madrid inició una ruta gastronómica para encontrar la mejor versión del completo italiano en Europa.

El completo es un plato muy presente en la cultura popular chilena y para muchos representa un sabor ligado a la vida cotidiana, por lo que quienes viven fuera del país suelen buscar lugares donde puedan volver a probarlo.

La primera parada de la ruta fue para visitar el local La Chaskona Bar, ubicado en la capital española, del cual había recibido buenos comentarios. "Dicen que son los completos más ricos de Madrid", dijo.

Sin embargo, al llegar, se encontró con el lugar cerrado y tuvo que postergar la evaluación.

La segunda jornada la llevó hasta el bar La Chilena, donde pidió un completo con papas fritas por un valor cercano a siete mil pesos chilenos.

Tras probarlo, la joven aseguró que si bien "está rico, vale la pena pagar siete lucas. Del uno al siete, así seriamente, le pongo un cinco. La palta no me convenció mucho".

Su amigo, en tanto, le dio una calificación de seis puntos, mientras que al pastel de choclo que pidió, le dio una puntuación de 4,5.

La ruta continuó en Barcelona, donde una seguidora de redes sociales le recomendó visitar el local El Vuit.

"¡Espectacular! Es mayo casera", dijo la joven al probar el completo, del cual destacó el tamaño del pan y la presentación, que incluía una bandera chilena y el nombre del país escrito con mayonesa.

"Le pondría un 6,8 sólo porque me falta conocer restaurantes chilenos. La atención excelente. No es muy conocido al parecer, pero por favor vengan", concluyó la compatriota.