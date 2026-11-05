Mejores restaurantes del mundo: un vasco lidera la lista, Boragó quedó 22°

Lima fue la sede de la gala 2026 del concurso anual The World's 50 Best Restaurants, que cerró con Asador Etxebarri, ubicado en Atxe, un pequeño pueblo de Vizcaya, España, como el mejor restaurante del mundo.

Al vasco -que en 2025 fue segundo- lo acompañaron en el podio los locales Gaggan, de Bangkok, Tailandia; y Alchemist, de Copenhague, Dinamarca; ubicados sexto y quinto, respectivamente, el año anterior.

El único restaurante chileno que ha aparecido en esta exclusiva lista ha sido Boragó, y en esta edición el local del cocinero Rodolfo Guzmán logró su mejor posición histórica, ubicándose en 22°, subiendo un puesto respecto a 2025.

"Estamos muy agradecidos de la comunidad de periodistas, chefs y votantes de todo el mundo. Es la posición más alta que hemos conseguido, y que ocurra en Lima, por primera vez en Sudamérica, justo cuando Boragó cumple 20 años, tiene un significado muy especial. Hoy, más que un restaurante, somos una familia. Este reconocimiento es del equipo y de las personas que recolectan y producen para nosotros a lo largo de todo Chile", comentó Guzmán.

Durante la ceremonia de premiación se destacó que Boragó "explora la extraordinaria biodiversidad de Chile".

Entre los 50 restaurantes reconocidos, además de Boragó, hay 10 latinoamericanos, encabezados por Quintonil de Ciudad de México, en el cuarto lugar y considerado el mejor de la región.

Además, aparecen Kjolle de Lima (7º), Mérito de Lima (13º), Tuju de Sao Paulo (16º), Lasai de Río de Janeiro (25º), Celele de Cartagena de Indias (31º), Nuema de Quito (37º), Don Julio de Buenos Aires (44º), Mayta de Lima (45º) y El Chato de Bogotá (46º).