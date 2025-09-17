Síguenos:
Tópicos: Magazine | Tendencias | Gastronomía

Pisco chileno superó a destilado peruano en prestigioso certamen internacional

Se trata de Asia International Spirits Competition 2025, que reúne bebidas espirituosas de más de veinte países.

En medio de la histórica discusión entre Chile y Perú por el origen del pisco, un destilado chileno se llevó un importante reconocimiento en el Asia International Spirits Competition 2025.

El reconocido evento reúne bebidas espirituosas de más de veinte países y elige las mejores a través de una cata a ciegas en la que se evalúa sabor, aroma, textura, balance y relación calidad-precio.

En esta edición la destilería chilena Bou Legado destacó con su Reservado 40° Blanco Original que obtuvo Doble Oro (96 puntos), frente a 95 del competidor peruano. En tanto su Pisco Bou Legado Reservado 40° Roble alcanzó los 93 puntos y se quedó con una medalla de plata.

Además, la marca nacional obtuvo el título de "Pisco Distillery of the Year".

"Este logro nos llena de orgullo, no solo por lo que significa para nuestra marca, sino también porque confirma que el pisco chileno está alcanzando un sitial de respeto y admiración en los principales escenarios internacionales", comentó el fundador de Bou Legado, Fernando Bou.

