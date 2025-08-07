Tonka Tomicic confirma su regreso a la TV: conducirá reality de cocina junto a Yann Yvin

La animadora Tonka Tomicic anunció este miércoles su regreso a la televisión de la mano de Mega.

La figura televisiva, que había estado alejada de las pantallas tras verse salpicada por el "caso Relojes", será la conductora del reality de cocina "El Internado", donde estará acompañada por el chef Yann Yvin.

"¡Estoy de regreso! Muy contenta y agradecida por el apoyo que he recibido de mi familia, amigos y de todas las personas que siempre me impulsaron a continuar", escribió la exMiss Chile en su cuenta de Instagram, junto al primer spot del programa.

Bajo esta línea, confirmó las especulaciones sobre su arribo al canal del grupo Bethia: "Con la camiseta puesta y con un tremendo desafío; la conducción de un nuevo reality 'El Internado'".

"Nos vemos pronto junto a mi partner Yann Yvin (...) Preparen el apetito porque se viene bueno...", sentenció.