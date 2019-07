Accidente de helicóptero en Bahamas dejó siete muertos, entre ellos el "rey del carbón" de EE.UU.

Siete personas, entre ellas seis estadounidenses, incluido el "rey del carbón" y filántropo Chris Cline, murieron este jueves en un accidente de helicóptero en la costa de Grand Cay, en Bahamas, confirmaron este viernes fuentes oficiales bahamenses.

Según dijo a periodistas el ministro de Turismo y Aviación de las Bahamas, Dionisio D'Aguilar, el accidente ocurrió aproximadamente a las 02:00 de la madrugada, hora local (misma hora chilena), de la mañana del jueves, pero no fue hasta horas más tarde que se confirmó el suceso.

De acuerdo con D'Aguilar, alrededor de las 14:00 horas del jueves, el helicóptero fue reportado como desaparecido a la Policía local, pero no fue hasta las 18:00 horas que residentes del área y miembros de la Policía localizaron el aparato siniestrado a unas dos millas (tres kilómetros) de la costa de Grand Cay.

Delvin Major, el investigador principal del Departamento de Accidentes Aéreos de las Bahamas, indicó que se desconocen las identidades de los demás fallecidos, y precisó que los cuerpos fueron localizados y enviados a Gran Bahama, donde se procederá a su identificación.

El imperio de "El rey del carbón"

En el helicóptero viajaban cuatro mujeres y tres hombres, desde Bahamas hasta Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.), y entre los fallecidos está Cline, que este viernes cumpliría 61 años, según confirmó a varios medios uno de sus abogados, Brian Glasser, así como Jim Justice, el gobernador del estado de Virginia Occidental, de donde el empresario estadounidense era oriundo.

"Chris levantó un imperio, y cuando tenía la oportunidad, siempre estaba para ayudar y dar", sostuvo Justice en su cuenta de Twitter.

Today we lost a WV superstar and I lost a very close friend. Our families go back to the beginning of the Cline empire - Pioneer Fuel. Chris Cline built an empire and on every occasion was always there to give. What a wonderful, loving, and giving man.