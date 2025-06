Único sobreviviente de avión que se estrelló en India: "Todo sucedió muy rápido"

El Gobierno de la India confirmó este jueves que solo se ha localizado a un único superviviente entre las 242 personas que viajaban a bordo del vuelo AI-171 de Air India que se estrelló en la ciudad de Ahmedabad y atribuyó la masiva pérdida de vidas a un incendio con temperaturas extremas que hizo imposible el rescate.

"El avión transportaba casi 125.000 litros de combustible y, debido a la alta temperatura, no había posibilidad de salvar a nadie", afirmó en una comparecencia el ministro del Interior, Amit Shah, quien confirmó personalmente el hallazgo de un superviviente.

Shah confirmó que a bordo de la aeronave viajaban 230 pasajeros y 12 tripulantes y que se ha localizado a un único superviviente.

Los medios indios han identificado al superviviente como Ramesh Vishwakumar, un ciudadano británico de 38 años.

Según las autoridades ocupaba el asiento 11A cuando el Boeing 787 Dreamliner se estrelló contra un complejo residencial.

NEW: Viswashkumar Ramesh, a British national, is the only known survivor of Air India Flight 171.



He's quoted as saying: "30 seconds after takeoff there was a loud noise and then the plane crashed. It all happened so quickly. When I got up there were bodies all around me" pic.twitter.com/cwq0xPKI7E