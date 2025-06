Adulta mayor se gradúa décadas después de que se lo prohibieran por estar embarazada

Una mujer de 88 años logró graduarse de la universidad seis décadas después que se lo prohibieran por estar embarazada.

Joan Alexander estudiaba educación en la Universidad de Maine para poder ser maestra, pero en 1959 le negaron la posibilidad de realizar las prácticas docentes, un requisito para graduarse, debido a que estaba embarazada de su primera hija.

Tras ello, la mujer se dedicó a su familia, hasta que un día su hija menor contactó a la universidad para ver qué se podía hacer. Fue entonces que Justin Dimmel, decano asociado de la Facultad de Educación y Desarrollo Humano de la escuela, determinó que el trabajo como asistente en un programa preescolar que Alexander hizo a principios de los años 1980, era suficiente para satisfacer el mandato.

En mayo, la adulta mayor obtuvo su título en educación en la Universidad de Maine. Aunque no pudo asistir a la ceremonia de graduación, su hija Tracy estuvo presente y recibió el diploma en su nombre.

"No me di cuenta de que significaría tanto para mí, pero ahora siento que un agujero en mi corazón se ha curado. Mis padres no terminaron la universidad, así que esto fue importante para mí. Mi esposo y mis cuatro hijas tienen títulos universitarios, así que yo era la única de ellos que no los tenía. Me da una sensación de cierre y logro", aseguró Alexander, quien se convirtió en la persona de mayor edad en haber obtenido un título universitario en la historia de la universidad.