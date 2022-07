Amnistía Internacional: La "asfixiante represión" talibán destruye a las mujeres afganas

Las mujeres y niñas en Afganistán están sometidas a una "asfixiante represión" que destruye sus vidas desde que los talibanes tomaron el control del país hace casi un año, denunció este miércoles la organización Amnistía Internacional (AI).

Los talibanes "están devastando las vidas de las mujeres y las niñas de Afganistán con la represión de sus derechos humanos", al privarlas de educación, trabajo y libre circulación en las calles, afirmó AI en un informe titulado "Muerte a cámara lenta: mujeres y niñas bajo el control talibán".

La organización detalla en el documento el deterioro de los derechos de las mujeres y niñas en Afganistán, donde se enfrentan a casos de violencia machista, detenciones por normas opresivas y discriminatorias, el cierre de escuelas o la posibilidad de trabajar, además de matrimonios forzados a edades muy tempranas.

"Menos de un año después de la toma del poder por los talibanes en Afganistán sus draconianas políticas han privado a millones de mujeres y niñas de su derecho a una vida segura, libre y plena", remarcó la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

Pese a que los islamistas prometieron respetar los derechos de las mujeres, siempre bajo la sharía o ley islámica, la represión ha ido ganando terreno a las afganas, que han sido hostigadas y sometidas a "abusos, detenciones y reclusiones arbitrarias, desapariciones forzadas, y torturas físicas y psicológicas" por salir a las calles a protestar por sus derechos, indica el escrito.

Las mujeres arrestadas en manifestaciones, según AI, "no tenían acceso a comida, agua, ventilación, productos de higiene y atención médica adecuados" y para obtener la libertad eran obligadas "a firmar un acuerdo en el que se comprometían a no volver a protestar y a no hablar en público de sus experiencias en detención, ni ellas ni sus familiares".

Según la organización, cada vez son más las mujeres y niñas que ingresan a un centro de detención por infracciones discriminatorias como salir de casa sin el acompañamiento de un mahram (varón de la familia) o por ir por la calle con un hombre que no pertenece a su entorno familiar.

MATRIMONIOS PRECOCES POR LA POBREZA Y LA FALTA DE EDUCACIÓN

AI también detectó un aumento de los matrimonios precoces y forzados, achacados a la severa crisis humanitaria y económica que azota al país tras la llegada al poder de los fundamentalistas y a la falta de perspectiva para el futuro de las jóvenes, que desde la vuelta al poder de los talibanes no han vuelto a sentarse en los pupitres de las escuelas de educación secundaria.

En el ámbito universitario, "el hostigamiento de los talibanes a las alumnas -así como las restricciones impuestas a la conducta, la vestimenta y las oportunidades de éstas- ha creado un entorno peligroso en el que las estudiantes están sistemáticamente en desventaja", provocando que muchas abandonen sus estudios, recalcó la organización.

Ante esta situación, el informe insta a la comunidad internacional a tomar medidas e imponer sanciones que sirvan de presión para que los talibanes rindan cuentas "por el trato que infligen a las mujeres y las niñas sin perjudicar a la población afgana".

"Si la comunidad internacional no actúa, estará abandonando a las mujeres y las niñas de Afganistán y perjudicando los derechos humanos en todo el mundo", sentenció Callamard.