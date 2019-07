Al menos tres policías murieron y 12 resultaron heridos en un nuevo ataque suicida con auto bomba contra un edificio gubernamental en la provincia de Ghazni, en el este de Afganistán.

El ataque ocurrió este viernes cuando un suicida hizo explotar un vehículo militar Humvee en la entrada de un recinto gubernamental en el distrito de Aab Band, dijo a Efe el portavoz del gobernador provincial, Aref Noori.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid reivindicó el ataque en su cuenta de Twitter, donde afirmó que "decenas" de policías habían muerto.

Estados Unidos y los talibanes negocian un acuerdo de paz en Afganistán y han celebrado siete rondas de conversaciones.

Ambas partes buscan una salida a casi dos décadas de conflicto armado en la nación asiática, aunque hasta ahora los talibanes se han negado a sentarse en la misma mesa con el Gobierno afgano.

Según los últimos datos difundidos por el inspector especial general para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), del Congreso de Estados Unidos, el control del Ejecutivo de Kabul ha alcanzado su punto más bajo desde que se comenzó a contabilizar el dato en 2015, con apenas un 54 por ciento del territorio en sus manos.

Martyrdom seeker (Abdul Jalil Helmandi) detonated truck bomb inside Aab Band DHQ #Ghazni overnight resulting in DHQ & police HQ completely destroyed, 39 gunmen incl. #Kabul appointed governor & police chief among killed/wounded & many more still buried under rubble. pic.twitter.com/HCqED7FLv4