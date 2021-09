Arribó a Chile la profesora afgana que logró huir de su país: Fue recibida por las autoridades

El Gobierno recibió este viernes a la ciudadana afgana Zainab Momeny, quien tendrá refugio en el país tras escapar desde Afganistán vía Pakistán y volar a Santiago gracias a la colaboración diplomática de Argentina.

🔴 Esta mañana la Subsecretaria @carovaldiviat

junto al Rector @EnnioVivaldi recibieron a Zainab Momeny, profesora afgana que llegó a Chile para reunirse con su hermana Zhara Habibi, estudiante de Medicina en la @uchile. pic.twitter.com/K9cjGwpfxp — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) September 10, 2021

La mujer, profesora universitaria de 33 años, es hermana de Zahra Habibi, una estudiante de Medicina de la Universidad de Chile que pidió ayuda a las autoridades chilenas para que pudiera salir de Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes, y por el peligro que corría por tratarse de una persona divorciada.

"Se siente muy feliz, todavía le cuesta creer que está a salvo aquí, y siente que por fin puede dormir tranquila, sin preocupación, y sobre sus planes en Chile, todavía no sabe porque antes de que llegaran los talibanes tenía planes para ir a otro país a estudiar y no sabe como está la situación", indicó la hermana de Zainab, quien tradujo sus palabras.

Zainab llegó por sus propios medios a Pakistán, donde Chile no tiene representación diplomática, por lo que la Cancillería solicitó apoyo al gobierno de Argentina para que su embajador en Pakistán, Leopoldo Sahores, gestionara una visa de desplazamiento que le permitiera llegar hasta la ciudad pakistaní de Islamabad, desde donde pudo volar a Santiago.

"Nos pidió ayuda para venir a nuestro país, donde la esperaba su hermana, sobrino y amigos. Esta ha sido una travesía muy larga, de un viaje no solo físico de trasladarse desde Kabul hasta Pakistán. Luego a Dubai, posteriormente a París y finalmente a Chile", dijo la subsecretaria de Exteriores de Chile, Carolina Valdivia, quien recibió a Zainab en el Aeropuerto de Santiago.

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Zainab Momeny, ciudadana afgana que recibirá refugio en Chile. Muchas gracias a @Minrel_Chile, @CancilleriaARG, al rector @EnnioVivaldi, cónsules y embajadores de Chile que lo hicieron posible, así como al embajador argentino @LSahores pic.twitter.com/dGbnmnQURt — Carolina Valdivia (@carovaldiviat) September 10, 2021

Se trata de la primera persona afgana que recibe asilo en Chile del total de alrededor de 300 personas que irán llegando, según informó el Gobierno. En tanto, ya 20 personas afganas cuentan con sus salvoconductos para poder ingresar al país y que actualmente se encuentran en Pakistán.

"Estamos pensando que lleguen en grupos, no hay todavía una fecha, porque hay ciertas personas que, por ejemplo, no tienen sus pasaportes al día, o que no tienen documentos de viaje que les permita abordar en las aerolíneas, y además están en distintos países: algunos están en Irán y otros en Pakistán. Ya hemos emitido todos los salvoconductos, que son los que les permiten llegar a Santiago, y esperamos a cuando tengamos confirmación, sobre todo de los vuelos, para avisarles", indicó la canciller subrogante.

CONTINUIDAD ACADÉMICA

Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, señaló que, respecto a su vida académica, "tiene un máster, e independientemente de los acontecimientos que sucedieron y que fueron tan críticos para ella y que la obligaron a tener esta actitud, ella buscaba un lugar donde desarrollar un doctorado, y evidentemente esa continuación y completitud de su carrera académica se la podemos otorgar acá".

"Me gustaría destacar que Zahra y Zainab nos han dado a todos una lección de coraje y entereza que es digna de aquilatarse y que hay que agradecerles, y felicitarlas por lo que ellas han mostrado, pero desde luego que esperamos hacer cualquier cosa que esté a nuestro alcance para ayudar la carrera académica y la vida de Zainab", acotó.