Bachelet advirtió del incumplimiento de las promesas talibanes sobre los DDHH de las mujeres

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, señaló que las promesas del nuevo régimen talibán de respetar los derechos humanos de las mujeres y otorgar amnistía a personas relacionadas con el anterior gobierno apoyado por Estados Unidos, están siendo incumplidas.

En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Afganistán tras su llegada al poder, la alta comisionada aseguró que en menos de un mes de control talibán "las mujeres han sido progresivamente excluidas del espacio público" y que departamentos de protección de la mujer han sido desmantelados.

"Asociaciones de mujeres de la sociedad civil han sido acusadas de obscenas, o de extender ideas contra el islam en sus comunidades", destacó la ex Mandataria, quien también subrayó que en algunas áreas ya se prohíbe a las mujeres que acudan a zonas públicas sin un acompañante masculino, o que se ha prohibido a las niñas mayores de 12 años asistir a la escuela en muchos lugares del país.

"En algunos casos se les ha ordenado quedarse en su casa, alegando que es por su propia seguridad, ya que las fuerzas talibanes no están 'entrenadas' para lidiar con ellas", lamentó la alta comisionada.

Respecto a la anunciada amnistía de los talibanes a antiguos funcionarios públicos y personal de seguridad, Bachelet declaró que las acciones que se están perpetrando en Afganistán contradicen esta promesa. "Mi oficina ha recibido fundadas denuncias de asesinatos por venganza contra antiguos miembros de las fuerzas de seguridad, y de detenciones arbitrarias de funcionarios y sus familiares", detalló.

Asimismo se han denunciado registros domiciliarios de los talibanes, que esta fuerza había prometido no llevar a cabo, en busca de funcionarios y personas que cooperaron con el ejército estadounidense, mientras que Bachelet agregó que trabajadores de agencias de la ONU han sufrido del mismo modo crecientes ataques y amenazas, mientras que ONGs y grupos de la sociedad civil han sufrido registros por parte de los talibanes.

"El país ha entrado en una nueva y peligrosa etapa, en la que muchos afganos están profundamente preocupados por sus derechos humanos", resumió y apuntó que las "Naciones Unidas mantendrá la mayor de las vigilancias".

En un mensaje a la comunidad internacional, Bachelet pidió a todos los estados que "usen su influencia con los talibanes para pedir el respeto a los derechos humanos, con especial atención a mujeres, niñas y miembros de minorías étnicas y religiosas".

