Biden defendió retiro de tropas desde Afganistán: "Es la decisión correcta para nuestro pueblo"

El presidente Joe Biden defendió este lunes la decisión de retirar, luego de 20 años de presencia, a las tropas estadounidenses de Afganistán, sin perjuicio de lo cual lamentó que este contexto haya favorecido una inesperada ofensiva y toma del poder por parte de los talibanes.

"Nunca hay un buen momento para retirarse", dijo Biden esta tarde, en una comparencia desde la Casa Blanca, en la que admitió que el avance talibán y la caída de Kabul "se desarrolló más rápidamente de lo que esperábamos".

Biden recordó el extenso y multimillonario apoyo militar y de capacitación entregado por Washington a este país en Medio Oriente. También dijo que Estados Unidos promovió el diálogo político del Gobierno del Ashraf Ghani con otros sectores, pero sin mayores logros.

Happening Now: President Biden delivers remarks on Afghanistan. https://t.co/8jAe8PoUB9 — The White House (@WhiteHouse) August 16, 2021

"Las fuerzas de Estados Unidos no deben pelear una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a pelear", afirmó Biden, que también afirmó que la misión norteamericana no era crear "una democracia unificada y centralizada", sino evitar los ataques terroristas contra suelo estadounidense.

"NO VOY A REPETIR LOS ERRORES DEL PASADO"

"Nuestra misión en Afganistán nunca fue construir una nación", remarcó en su mensaje Biden, que también afirmó que "a Rusia y China les encantaría que Estados Unidos continuara en Afganistán de manera indefinida", derramando su sangre y dilapidando su dinero.

"No voy a repetir los errores que hemos cometido en el pasado, como quedarnos a luchar de manera indefinida en una guerra que no es de Estados Unidos", enfatizó.

AHORA: @JoeBiden dice que la misión de EEUU en Afganistán no era construir una nación, sino asegurar que Al Qaeda no usara el territorio como base para volver a atacarlos. Defiende decisión de retirar sus tropas.. #CooperativaContigo pic.twitter.com/JLL73DyGXm — Mauricio Bustamante (@tv_mauricio) August 16, 2021

Biden señaló que lo visto durante los últimos días en Afganistán "es desgarrador", pero indicó que "la forma de ayudar a los afganos es la diplomacia y no el despliegue militar sin fin".

"Me entristece mucho lo que estamos viendo, pero no me arrepiento de mi decisión. Es la decisión correcta para nuestro pueblo", señaló el mandatario,

que reafirmó su convicción de "finalizar la guerra más larga de Estados Unidos, tras 20 años de derramamiento de sangre", y no legarle el conflicto a un quinto inquilino de la Casa Blanca.

"Ningún despliegue militar va a estabilizar a Afganistán", agregó el demócrata, e indicó que su Gobierno seguirá comprometido en "sacar a miles de ciudadanos estadounidenses y personal civil de los aliados que sirven en el país" ahora controlado por los radicales islámicos.