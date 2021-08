Biden: "No había forma de salir de Afganistán sin que se desatara el caos"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que no había forma de retirarse de Afganistán sin desatar el "caos", y reconoció que los talibanes no están cooperando para permitir que EE.UU. saque del país a sus colaboradores afganos.

"La idea de que podía haber habido alguna forma de salir sin que se desatara el caos, no sé cómo habría podido ocurrir eso", dijo Biden en una entrevista con la cadena ABC News.

Añadió que, aunque los talibanes están "cooperando" en el sentido de dejar que los ciudadanos estadounidenses salgan del país, la Casa Blanca está "teniendo más dificultades en el caso de aquellos (afganos) que nos ayudaron cuando estábamos allí".

Consultado sobre si hubo fallos de inteligencia o ejecución, Biden volvió a culpar al gobierno afgano, al recordar que el presidente Ashraf Ghani "subió a un avión y se fue" del país, y que hubo un "colapso significativo" de las fuerzas afganas a las que EE.UU. había entrenado.

"Hay gente que dice: bueno, (en abril) había 2.500 tropas allí y no pasaba nada, pero la razón por la que no pasaba nada es que el anterior presidente (Donald Trump) negoció un año antes que saldría del país para el 1 de mayo y que no habría ataques a las tropas estadounidenses", aclaró.

ESTA GUERRA NO ES DE ESTADOS UNIDOS

Esta entrevista la concedió a dos días de referirse formalmente al retiro de tropas estadounidenses de Afganista, situación que gatilló la irrupción talibán en la zona.

En esta instancia, el mandatario aseguró que "las fuerzas de Estados Unidos no deben pelear una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a pelear. Nuestra misión en Afganistán nunca fue construir una nación".

"No voy a repetir los errores que hemos cometido en el pasado, como quedarnos a luchar de manera indefinida en una guerra que no es de Estados Unidos", enfatizó.