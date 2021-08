El ministro de Defensa británico culpó a Trump de la situación en Afganistán

El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, culpó al ex Presidente estadounidense Donald Trump de la situación actual en Afganistán porque en su opinión, el acuerdo de paz diseñado por Washington en 2020 solo sirvió para "dar impulso" a los talibanes.

Wallace realizó estas declaraciones a la emisora de radio BBC, en una jornada marcada por el intento del Gobierno londinense de repatriar a miles de británicos y afganos vinculados a su misión en Afganistán, tras la toma de Kabul por parte de los talibanes.

El titular de Defensa recordó que el citado acuerdo de paz negociado por Trump el año pasado, antes de abandonar la Casa Blanca, sentó las bases para la retirada de las tropas estadounidenses y de sus aliados, después de más de 20 años de misión en Afganistán.

"La suerte estaba echada cuando Donald Trump cerró ese acuerdo", subrayó Wallace, al tiempo que consideró que el actual presidente estadounidense "ha heredado" esta situación, tras completar la hoja de ruta marcada para la salida de EE.UU. de Afganistán.

"Biden ha heredado un impulso, el impulso que se ha dado a los talibanes porque se han creído que habían ganado", expuso el dirigente conservador británico.

Por ello, insistió en que el colapso del Gobierno de Kabul, en manos ahora de los talibanes, tiene su origen en la política internacional de Trump.

"Las semillas de lo que está ocurriendo ahora se plantaron antes de que Biden tomara posesión de su cargo. Las semillas eran un acuerdo de paz que se impuso de manera apresurada, que no se hizo en colaboración con la comunidad internacional", agregó Wallace.

En tanto, el pasado sábado, Joe Biden justificó la decisión de seguir adelante con la retirada militar de Afganistán pese al avance de los talibanes ya que, en su opinión, no resultaba "aceptable" tolerar la presencia de las tropas "si los militares afganos no pueden o no van a mantener el control de su propio país".