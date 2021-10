Salida de Afganistán pudo haber sido "mucho peor", afirmó ex enviado de EEUU

La retirada de Estados Unidos de Afganistán fue "espantosa", pero podía haber sido "mucho peor", advirtió este domingo el ex representante especial para ese país Zalmay Khalilzad, al defender su trabajo días después de presentar su renuncia.

En sus primeras declaraciones tras presentar la renuncia el lunes pasado, Khalilzad defendió su trabajo tras ser encargado por el ex presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) de coordinar la retirada militar de Afganistán y lograr compromisos de los talibanes contra el terrorismo.

"Eso fue logrado. Estamos fuera. Nuestra guerra más larga ha terminado", recalcó en una entrevista en la cadena televisiva CBS, al referirse a las dos décadas de presencial militar estadounidense en el país centroasiático.

Musulmán y nacido en la ciudad afgana de Mazar-e-Sarif, Khalilzad fue nombrado enviado especial para Afganistán en septiembre de 2018 por Trump y se encargó de negociar en Doha con los talibanes para llegar a un pacto sobre la retirada de las tropas estadounidenses, algo alcanzado en febrero de 2020.

No obstante, reconoció que los capítulos finales no fueron agradables: "No fue una retirada ordenada. Fue una fase final espantosa".

"No hay dudas sobre ello. Pero podría haber sido mucho peor", dijo Khalilzad.

La caótica evacuación de Afganistán se cerró a finales de agosto, después de que los talibanes se hicieran con el poder a mediados de ese mes y con un ataque terrorista cerca del aeropuerto de Kabul, que se cobró la vida de 13 soldados estadounidenses y decenas de civiles afganos.