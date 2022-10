Talibanes impiden la entrada de mujeres a universidad por el uso de la burka

Las estudiantes de una universidad en el noreste de Afganistán fueron impedidas de entrar a clases después de que las fuerzas del Gobierno talibán exigieran la obligatoriedad del uso de la burka y reprimieran con violencia a las jóvenes que desafiaron la medida.

En un video difundido en las redes sociales este domingo se ve a decenas de estudiantes apostadas en la entrada de una universidad en la provincia de Badakhshan, asegurando que las autoridades del Gobierno islamista les impidieron la entrada por su vestimenta.

Video of female students outside #Afghanistan’s Badakhshan University (Northeast) getting whipped by a Taliban officer while protesting today for their right for higher education. Happening in 2022…:

