El nuevo régimen talibán hará su primera visita oficial a su aliado Pakistán

Una delegación de alto nivel del régimen talibán iniciará el miércoles su primera visita oficial a Pakistán, un país considerado aliado de los islamistas y que albergará esta semana una reunión de la "troika ampliada" sobre Afganistán, formada por Rusia, China, Pakistán y Estados Unidos.

"Una delegación de alto nivel encabezada por el ministro de Exteriores, Amir Khan Muttaqi, viajará a Pakistán el 10 de noviembre", anunció este martes en Twitter el portavoz del ministerio de Exteriores de Afganistán, Abdul Qahar Balkhi.

A senior delegation led by FM Mawlawi Amir Khan Muttaqi will travel to Pakistan on Nov 10.

Delegation will discuss enhancing ties, economy, transit, refugees & expanding facilities for movement of people, & will include Ministers & working groups from Finance & Trade Ministries. pic.twitter.com/FzF3eKWp9Q