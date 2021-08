Varios muertos y heridos en al menos dos explosiones cerca del aeropuerto de Kabul

Al menos seis personas murieron y otras 30 resultaron heridas en dos explosiones fuera del aeropuerto de Kabul, donde miles de ciudadanos afganos se encontraban aglomerados intentando salir del país en los vuelos de evacuación internacionales.

"Más de 30 pacientes han llegado hasta el momento a nuestro centro de cirugía de Kabul. Otros seis estaban ya muertos a su llegada", aseguró en Twitter la ONG italiana Emergency, que tiene un hospital en Kabul.

La primera de las explosiones tuvo lugar a las 18.24 horas de Kabul, (13.58 GMT) cerca de una de las puertas del aeropuerto de Kabul, según la cadena de noticias afganas Ariana News.

Medios locales difundieron también imágenes del lugar en las que pueden verse varios cuerpos sin vida en el lugar del atentado, además de heridos siendo trasladados a hospitales, tras lo que aseguran que al menos el primero fue un estallido de gran potencia.

El incidente fue confirmado también por el portavoz del Pentágono, John Kirby, con un mensaje en la red social Twitter.

Kirby confirmó que hay estadounidenses y civiles entre las víctimas y señaló que se trató de un "ataque complejo", con dos explosiones.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.