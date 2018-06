Un muerto y más de 150 heridos dejó ataque con granada en acto de primer ministro de Etiopía

Al menos una persona murió y más de 150 resultaron heridas por un ataque con granada cometido en Adís Abeba en un multitudinario mitin de apoyo al nuevo y reformista primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, que salió ileso.

En el último parte divulgado en su cuenta de la red social Twitter, el ministro etíope de Sanidad, Amir Aman, indicó que el balance de víctimas, de momento, asciende a un muerto y 156 heridos, de los que nueve se hallan en estado grave.

Update as of 9:00pm:

Total casualties: 156

Currently admitted: 50

Admitted, treated & sent home: 5

In critical condition: 8

Death: 1