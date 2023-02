Hombre con 102 hijos decide que ya es suficiente: "Aprendí de mi irresponsabilidad"

Un hombre de Uganda se aburrió de tener hijos: Tiene 102, con 12 esposas distintas, además de ser abuelo de 578 nietos. Pero ahora admite que su masiva descendencia le ha traído problemas, sobre todo en lo económico.

Musa Hasahya Kasera, de 68 años, aseguró que no tendrá más hijos. Lejos de tomar una medida propia, como considerar una vasectomia, traspasó la responsabilidad a las madres de sus vástagos, quienes desde hace poco toman pastillas anticonceptivas.

After 102 children, Ugandan villager says enough is enough.



Musa Hasahya Kasera has so many children he can't remember most of their names. Now he is struggling to provide for his family that he says includes 12 wives, 102 children and 578 grandchildrenhttps://t.co/XkEMJ5I2QX pic.twitter.com/5WHS6xCRIF