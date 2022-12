Hombre con 102 hijos y 568 nietos pidió a sus esposas tomar píldoras anticonceptivas

Un agricultor ugandés, padre de 102 hijos y abuelo de 568 nietos, pidió a sus 12 esposas que comiencen a tomar píldoras anticonceptivas para no tener más hijos.

Según información de The Sun, todo surge debido a que Musa Hasahya, de 67 años, no puede trabajar por su mala salud e incluso dos de sus esposas se han ido debido a presiones financieras.

"Mis ingresos se han vuelto cada vez más bajos a lo largo de los años debido al aumento del costo de vida y mi familia se ha vuelto cada vez más grande", explicó.

Aunque a que la poligamia es legal en Uganda, los anticonceptivos son controvertidos debido a que se vinculan con la promiscuidad.

Pese a eso, Zulaika , la menor de sus esposas y madre de 11 de sus hijos aceptó comenzar a tomarlos: "No voy a tener más hijos. He visto la mala situación financiera y ahora estoy tomando la píldora anticonceptiva".

El más joven de los hijos de Musa Hasahya tiene seis años y el mayor 51.

A Ugandan farmer, Musa Hasahya, who has 102 children and 568 grandchildren from 12 wives has finally decided to stop growing his family. Mr Hasahya and his family live in Lusaka in Uganda. pic.twitter.com/Ks0N0h1Mcl