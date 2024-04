Al menos 42 muertos en Kenia al reventar una represa por las lluvias torrenciales

Al menos 42 personas murieron este lunes al reventar los muros de una represa en el sur de Kenia que arrasó cientos de casas y vehículos, mientras el país lidia con los efectos de semanas de fuertes lluvias y devastadoras inundaciones, informó la Policía.

El desastre ocurrió en el condado de Nakuru, al norte de la capital, Nairobi, donde los muros de la presa de Dark Tunnel Valley, situada en las colinas de Kijabe, se rompieron a primera hora de la mañana.

"Hemos recuperado 42 cadáveres y muchas personas están desaparecidas. Es un desastre", afirmó el comandante de la Policía de la cercana ciudad de Naivasha, Stephen Kirui, en declaraciones recogidas por medios locales, al precisar que los fallecidos incluyen a 17 niños.

La tragedia se cebó especialmente con la localidad de Kamuchiri, cerca de la ciudad de Mai Mahiu.

Más de cien personas fueron rescatadas del barro -aunque se teme que haya más atrapadas- y trasladadas a hospitales de Mai Mahiu por voluntarios de la Cruz Roja y los servicios de emergencia del condado de Nakuru.

Según indicó la Cruz Roja en su cuenta de la red social X, las aguas de la inundación "se originaron en un río cercano que se desbordó".

"Me desperté sumergido en el agua alrededor de las 3 de la madrugada (20:00 hora chilena del domingo). Las paredes de la casa se habían derrumbado. Mi familia y yo estábamos flotando en el agua", declaró uno de los afectados, William Lokai, de 43 años, al diario local The Standard.

"Abrí el techo de la casa para rescatar a mi hijo de siete meses y a otro de tres años. Nos escapamos por el tejado. Las casas de mis dos vecinos quedaron destruidas. Alrededor de doce vecinos han sido arrastrados por el agua. Ellos han muerto", agregó Lokai.

El incidente provovó el corte de la carretera principal que une Nairobi con Mai Mahiu, repleta de rocas, barro y troncos.

At least 42 people killed after Dark Tunnel Valley dam in Kijabe Hills burst its banks; area police boss Stephen Kirui says 102 people rescued, search ongoing. pic.twitter.com/u2Ahs8pRGG