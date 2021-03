Las primeras vacunas del programa Covax llegaron a seis países de África Subsahariana

Angola, Kenia, Gambia, Ruanda, República Democrática del Congo (RDC) y Senegal se sumaron esta semana a la lista de países africanos que han recibido vacunas anticovid a través de Covax, según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), quien coordina el suministro de los fármacos.

Touch down🛬!



1.02 million life-saving COVID-19 vaccine doses arrived safely in Kenya early this morning.



UNICEF procured and delivered these as part of #COVAX, a global initiative to ensure that vaccines are available to ALL countries, no matter their income.@MOH_Kenya pic.twitter.com/hItw7tHoi9