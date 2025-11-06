Niños de Uganda cancelan show en Chile tras denunciar estafa: Esto dijo la productora

Los integrantes de Nansana Kids, el grupo infantil de Uganda que se hizo viral por interpretar canciones chilenas, cancelaron la presentación que habían anunciado para el 5 de noviembre en el Teatro Caupolicán.

La agrupación afirmó que la suspensión se produjo después de haber sido engañados y amenazados por quienes gestionaban su viaje a Chile.

En un video difundido durante el fin de semana, los niños señalaron que no podrán viajar porque "fuimos engañados. Nos decepcionaron, nos amenazaron y nos dijeron que no les comunicáramos a ustedes nuestros fans que no estaríamos en Chile. Esto fue por parte de las personas que prometieron traernos".

"Teníamos que contárselos porque muchos preguntaban si íbamos a ir. Teníamos miedo debido a las amenazas. Los queremos mucho, deseamos verlos cuando Dios nos lo permita", agregaron.

En tanto, desde la productora encargada de la gira a Chile, Kamada Live Entertainment, aseguraron haber detectado que Nansana Kids no corresponde a una fundación formal, sino a una empresa privada, lo que complicó la gestión de documentación y trámites necesarios para la gira.

Por otro lado, aseguraron que la directora y representante legal de la agrupación dejó de responder cuando se solicitó la documentación necesaria para continuar con los trámites, y descartaron amenazas o engaños hacia los menores, ya que su único vínculo fue con los adultos responsables del grupo.

"Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda haber causado al público y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento normativo", concluyeron.