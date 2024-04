Entre avances y heridas, Ruanda conmemoró el 30 aniversario del genocidio de 1994

Miles de personas y una decena de jefes de Estado y de Gobierno conmemoraron este domingo en Kigali el trigésimo aniversario del genocidio de Ruanda, en el que más de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en 1994.

"Hoy nuestros corazones están llenos de duelo y gratitud en igual medida. Recordamos a nuestros muertos y estamos también agradecidos por aquello en lo que Ruanda se ha convertido", afirmó el presidente ruandés, Paul Kagame, durante su discurso en el estadio cubierto BK Arena de la capital.

"Tenemos una deuda con los sobrevivientes que se encuentran entre nosotros. Pedimos hacer lo imposible, llevando sobre nuestros hombros el peso de la unidad y la reconciliación, y siguen haciéndolo (...) cada día", añadió Kagame en una ceremonia que plasmó tanto los avances como las heridas del país.

Con motivo del evento, una enorme estructura fluorescente con forma de árbol fue instalada en medio de la cancha y sus cambios de luces acompañaron las diferentes actuaciones musicales presentadas como un espectáculo de danza contemporánea.

"Nuestro viaje ha sido largo y duro. Ruanda se vio completamente abrumada por la escala de nuestra pérdida y las lecciones que aprendimos están gravadas con sangre", aseveró Kagame en una intervención rotunda en la que también se mostró muy crítico con la comunidad internacional y con el papel jugado por Naciones Unidas durante la matanza.

"Esos soldados (los cascos azules de la ONU desplegados en Ruanda) no fallaron a Ruanda. Fue la comunidad internacional quien nos falló a todos ya sea por indiferencia o por cobardía", destacó.

Además del emotivo relato de una sobreviviente del genocidio, que explicó con la voz rota y en lengua kiñaruanda su experiencia, intervino en nombre de los diferentes jefes de Estado y de Gobierno presentes (de países como Etiopía, Sudáfrica, Tanzania o República Checa) el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat.

También acudió a la ceremonia el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, cuyo país, exmetrópoli, dividió a la población por etiquetas étnicas durante su dominio colonial, privilegiando a los tutsis frente al 85% de la población hutu, lo que se tradujo en décadas de odio que desembocaron en la masacre.

"Soy belga, soy europeo. Estamos aquí treinta años después y sé lo que mi continente, Europa, debe a su continente, África. Conozco la historia con sus raíces, con sus grandezas, también conozco la historia con sus vergüenzas (...) Por eso, el Gobierno belga pidió perdón en el año 2000", señaló el dirigente europeo.

"El deber de la memoria es ante todo una exigencia, es la exigencia de recordar, la exigencia de no olvidar, la exigencia de aprender de los errores", agregó.

