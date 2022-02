Seis países africanos tendrán la tecnología de ARNm para producir sus propias vacunas anticovid

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Túnez, Kenia y Senegal recibirán la tecnología de ARN mensajero (ARNm) necesaria para producir sus propias vacunas contra el Covid-19.

Esta iniciativa se da en el marco de la cumbre Unión Europea-África que se celebra en Bruselas. "Serán vacunas diseñadas por África, propiedad de África, y con un liderazgo africano", destacó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien subrayó que la UE, Francia y Alemania han apoyado con una inversión de 40 millones de euros el proyecto.

La iniciativa dio sus primeros pasos el año pasado con la creación de un centro de investigación sobre la tecnología del ARNm en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), en el que no sólo han colaborado la UE, Francia y Alemania, sino también Bélgica, Noruega y Canadá, con la idea de desarrollar su propia tecnología ARNm, un nuevo campo para el diseño de vacunas que ha conseguido las más eficaces en la actual pandemia: los fármacos desarrollados por Moderna y Pfizer-BioNTech se basaron en ella.

