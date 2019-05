Soldado murió atacado por un elefante durante misión contra cazadores furtivos

Un joven militar británico, que estaba en una operación combatiendo la caza furtiva, falleció en Malaui por el ataque de un elefante, informaron Sky News y BBC.

Mathew Talbot, de 22 años, murió en una de sus patrullas en el parque nacional Liwonde, en una misión para la que se había presentado voluntariamente, según el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

It is with great sadness that the Ministry of Defence must confirm the death of Guardsman Mathew Talbot https://t.co/Qg9X1IVhdk pic.twitter.com/qv2OT7266R