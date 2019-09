A los 95 años murió el controvertido ex presidente de Zimbabue Robert Mugabe

El ex presidente de Zimbabue Robert Mugabe, el primer mandatario del país tras su independencia y visto por muchos países occidentales como un dictador impenitente, ha muerto a la edad de 95 años, informa el medio local ZimLive.com y la cadena británica BBC.

El político y militar, que gobernó durante 37 años entre 1980 y 2017 y se convirtió en el jefe de Estado de mayor edad del mundo, falleció en un hospital de Singapur rodeado de su familia y su esposa, Grace, indicaron diversas fuentes al medio local ZimLive.

El ex presidente de Zimbabue estaba ingresado y recibía tratamiento médico en la ciudad asiática desde hacía cinco meses.

El actual presidente Emmerson Mnangagwa, quien fue vicepresidente de Mugabe y lo sucedió como mandatario, escribió en su cuenta de Twitter que "con profundo pesar tengo que anunciar el deceso del padre fundador de Zimbabue y ex presidente, comandante Robert Mugabe".

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2)