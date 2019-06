Gobierno alemán afirmó que Merkel está bien de salud tras episodio de temblores

El Gobierno alemán aseguró que la canciller alemana, Angela Merkel, está bien de salud y capacitada para cumplir con todas sus obligaciones, luego que ayer sufriera un nuevo episodio de temblores durante un acto oficial.

Las imágenes que se pueden ver de Osaka, donde Merkel está participando en la cumbre del G20, "muestran a una canciller totalmente activa y sana que cumple con su trabajo y con todos los encuentros agendados", declaró Martina Fietz, vocera adjunta del Ejecutivo.

Fietz se negó a declarar más alla de lo que ya explicó ayer el vocero del Gobierno, Steffen Seibert, quien sostuvo que la canciller se encontraba bien, confirmando su viaje a Japón por la cumbre del G20.

Según los diarios "Stuttgarter Zeitung" y "Stuttgarter Nachrichten", fuentes próximas al gobierno señalaron que la propia Merkel considera que los temblores de ayer son consecuencia de una reacción psicológica al episodio de espasmos que sufrió la semana pasada durante un acto oficial con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En dicha instancia Merkel restó importancia a las especulaciones desatadas sobre su estado de salud. "Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien", dijo en esa ocasión.