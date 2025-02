Millones de alemanes aún no han decidido a qué partido votar en las elecciones del domingo

Millones de alemanes aún no han decidido a qué partido apoyar en las elecciones generales del domingo, aunque las encuestas dan una victoria clara a la Unión Cristianodemócrata (CDU), por delante de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y los partidos del Gobierno saliente: el SPD del canciller Olaf Scholz y Los Verdes.

Hasta el 30% del electorado, en un país en el que el domingo están llamados a votar 59,7 millones de personas, no sabe qué papeleta elegirá, según datos de la consultora especializada en demoscopia Mentefactum publicados por el diario Bild.

Ese porcentaje significa que más de 17 millones de electores aún no han decidido el sentido de su voto.

Sin tiempo para decidir

Karoline, una mujer de mediana edad que habló con EFE, es una de estas personas indecisas.

"No sé a quién voy a votar. No me ha dado tiempo a estudiar a qué partido voy a votar, todavía no he tenido tiempo para mirar los programas. Lo haré, pero tengo la sensación de que en la campaña todos mienten", dijo esta empleada con aire escéptico antes de seguir caminando con sus compañeros de empresa, con los que ha viajado por negocios desde Bonn (oeste) hasta Berlín.

Karoline, como muchos alemanes, aún no ha podido atender realmente a una campaña electoral caracterizada por ser una de las más cortas que se recuerdan en el país.

Cuando termine, la campaña habrá durado un total de 58 días, poco tiempo comparado con los meses que acostumbran a durar estas competiciones políticas.

Clara, otra votante indecisa, dijo a EFE que en estas elecciones "hay que elegir entre votar pensando en la estabilidad del país, algo que favorecerían una CDU y una SPD fuertes o, por otro lado, votar a un partido que te represente más teniendo en cuenta las propias ideas políticas".

Para ella, son especialmente "preocupantes" el auge de AfD, a la que se atribuye en las encuestas hasta un quinto de los votos del domingo, y el actual e incierto contexto internacional, problemas frente a los cuales ayuda "una Alemania políticamente estable".

Una elección difícil

Thomas, un hombre que se adelantó a la cita del domingo al hacer uso del voto por correo, criticó a sus compatriotas para explicar el alto porcentaje de indecisos.

"Los alemanes se han hecho demasiado cómodos. Lo quieren todo hecho. Por eso le cuesta a muchos tener que elegir ahora a un partido al que votar", apuntó a EFE.

Alexander, un chico que pasea por las inmediaciones del Hospital Universitario de La Charité de Berlín y que también votó por correo, se mostró a EFE comprensivo con los alemanes que no saben a qué partido apoyar.

"Puedo entender a los indecisos, no hay realmente una buena elección para el domingo. Me parece que sólo se puede elegir entre la opción mala y la menos mala, no hay una opción buena", dijo Alexander.

Con esta reflexión coincide el politólogo y profesor de la Universidad de Bochum (oeste) Jörg Bogumil, para quien las elecciones del domingo son, sobre todo, una oportunidad de "sancionar al Gobierno" saliente, compuesto hasta noviembre por el tripartito que integraban el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Los Verdes y el partido de los liberales (FDP).

CDU, la favorita por los problemas del Gobierno

"La CDU y su líder, Friedrich Merz, llevan la delantera, no porque lo estén haciendo particularmente bien, sino porque el Gobierno saliente ha tenido muchos problemas", señaló Bogumil a EFE al aludir al papel de favorito en las encuestas que juegan los democristianos y a las dificultades que ha tenido en los últimos tres años el Ejecutivo del canciller Olaf Scholz.

Según las encuestas de intención de voto, a la CDU los resultados de los sondeos agrupados le atribuyen un 30,4%, por delante de AfD (20,4%), mientras que al SPD le conceden un 15,3% y a Los Verdes un 13,6%.

El domingo, tal vez con un voto de los aún indecisos, esperan superar la barrera del 5% de representación tanto La Izquierda (5,5%) como la también izquierdista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 4,4%) además de los liberales del FDP (4,2%).