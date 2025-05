Nuevo canciller alemán quiere convertir a su Ejército en "el más fuerte de Europa"

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este miércoles que quiere convertir las Fuerzas Armadas de su país en las "más fuertes de Europa" a la vista de la guerra rusa en Ucrania y el alejamiento paulatino de EEUU del Viejo Continente.

"El Gobierno federal proporcionará todos los medios financieros que las Fuerzas Armadas necesitan para convertirse de manera convencional en las más fuertes de Europa", dijo en su primera declaración como jefe de Gobierno en la Cámara Baja del Parlamento germano.

Merz defendió esa intención de su Gobierno como algo "propio del país más poblado y económicamente más fuerte de Europa".

"Es lo que esperan nuestros amigos y socios de nosotros; es más, incluso lo exigen", abundó Merz, después de haber subrayado que "reforzar el Ejército" es la "máxima prioridad" del Ejecutivo de coalición entre conservadores y socialdemócratas que él lidera.

El canciller admitió que el país necesita urgentemente mejorar la preparación operativa y el aumento del personal de sus Fuerzas Armadas, por lo que empezará por "crear un nuevo y atractivo servicio militar voluntario".

"Hay muchos jóvenes en nuestro país que quieren asumir esa responsabilidad por Alemania, su defensa y su seguridad. Queremos y vamos a fomentar esto", prometió.

"Debemos ser capaces de defendernos para no tener que hacerlo", enfatizó el canciller germano, porque la lección de la guerra rusa en Ucrania es que "la fuerza disuade a los agresores" y "la debilidad, por el contrario, invita a la agresión".

"Nuestro objetivo es una Alemania y una Europa tan fuertes juntas que nunca tengamos que usar las armas", señaló Merz, quien prometió "más colaboración" estrecha en defensa con los socios europeos.

"Para lograrlo, tendremos que asumir más responsabilidades dentro de la OTAN y la UE. Cumpliremos nuestros compromisos sin peros: en nuestro propio interés y en el de esta gran Alianza Atlántica (...)", insistió.

Merz tiene a su disposición un marco legal que permite al país un gasto en defensa como nunca antes tuvo la mayor economía de Europa.

Gracias a las reformas constitucionales aprobadas en marzo gracias al acuerdo alcanzado entre conservadores, socialdemócratas y Los Verdes, se ha excluido el límite de endeudamiento para todo gasto militar que supere el 1 % del PIB, unos 43.000 millones de euros.

Alemania alcanzó el 2 % del gasto en defensa durante el mandato de Olaf Scholz, predecesor de Merz, un porcentaje considerado mínimo en la OTAN que el actual líder del Gobierno germano se ha comprometido a mantener.

Merz insta a Trump a rechazar paz dictada por Rusia

Por otro lado, Merz subrayó la importancia de que Europa y EE.UU. sigan rechazando una paz dictada por Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, y agradeció el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, a una tregua de treinta días, al tiempo que instó a Occidente a no dejarse dividir por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

El canciller afirmó que "ninguna paz dictada ni ninguna sumisión a hechos creados militarmente contra la voluntad de Ucrania" es compatible con la postura de oponerse, con la máxima determinación, a los intentos de Rusia de dividir y desestabilizar Europa y sus democracias.

"Esperamos y trabajamos duro para garantizar que esta postura clara no solo sea defendida en toda Europa, sino también por nuestros socios estadounidenses", dijo en un claro mensaje a Trump, a quien agradeció su apoyo a la iniciativa de un alto el fuego incondicional de treinta días.

Merz se mostró convencido de que dicho alto el fuego "puede abrir una ventana en la que las negociaciones de paz sean posibles".

"Es de vital importancia que el Occidente político no se deje dividir, y por eso haré todo lo posible por seguir creando la mayor unidad posible entre los socios europeos y estadounidenses", prometió.

Subrayó que la ayuda a Ucrania "sigue siendo un esfuerzo conjunto de europeos, estadounidenses y otros amigos y aliados" en el propio interés de todos, porque, advirtió, "quien crea que Rusia se dará por satisfecha con una victoria sobre Ucrania o con la anexión de partes del país se equivoca".

En ese sentido se refirió a los envenenamientos y asesinatos en numerosas ciudades europeas, los ciberataques, la destrucción de cables submarinos, también por la llamada flota en la sombra, los actos de espionaje y sabotaje y la desinformación sistemática de la población, de los que dijo que son "obra predominatemente de la cúpula de Estado rusa y de sus ayudantes".

Por otro lado, expresó su preocupación por el creciente acercamiento entre Pekín y Moscú y aseguró que abogará firmemente ante China para que contribuya al fin de la guerra en Ucrania.

Merz reiteró el firme apoyo de Alemania a Ucrania que trasladó al presidente del país agredido, Volodímir Zelenski, durante su visita a Kiev el pasado fin de semana junto al presidente francés, Emmanuel Macron, y a los primeros ministros británico, Keir Starmer, y polaco, Donald Tusk, con quienes dijo compartir el deseo de "una paz justa, duradera y sostenible en Ucrania, mejor hoy que mañana".

Insistió, no obstante, que Alemania no es parte en la guerra ni quiere serlo, pero tampoco es "observadora pasiva ni mediadora neutral" entre dos frentes, y que de lo que no debe haber duda es que está del lado de los ucranianos, "sin ningún tipo de peros".

Añadió que con Rusia ha roto todas las reglas que regían la convivencia en Europa desde el final de la II Guerra Mundial y, sobre todo, desde el final de la división de Europa.

Sostuvo que la guerra en Ucrania y su resultado no sólo decidirán el destino del país invadido, sino si la ley y el orden seguirán prevaleciendo en el continente y en el mundo, o bien se impondrá, "la tiranía, la fuerza militar y la simple ley del más fuerte".

"En Ucrania está en juego nada menos que el orden de paz de todo nuestro continente", subrayó.