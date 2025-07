Sismos dejan al menos dos muertos y daños a casas y carreteras en Guatemala

El sur de Guatemala presenta algunos daños en las estructuras de viviendas y derrumbes en carreteras por los dos fuertes sismos registrados el martes, mientras muchos vecinos de la zona temen por nuevos movimientos telúricos.

"Nuestra casa tiene daños en tres niveles. No hemos hecho cálculos de cuánto va a tocar reconstruir, pero sí tenemos bastantes pérdidas", contó a EFE Héctor García, un vecino del municipio de Palín, en el departamento (provincia) de Escuintla, sede del epicentro de los dos temblores del martes.

Las grietas son visibles en el interior de la vivienda de García, producto de los sismos de la tarde del martes, de magnitud 5,2 y 5,7.

"No podemos estar así. Esta estructura no aguantaría otro temblor como los que tuvimos. Esto ya no aguanta. Toca mudarnos por la seguridad de nuestra familia", añadió García.

Los daños más fuertes por los movimientos del martes se encuentran precisamente en Escuintla y también en el departamento aledaño de Sacatepéquez.

Hasta el momento las autoridades reportan la muerte de dos hombres, de 53 y 20 años, que se transportaban en un vehículo tras ser aplastados por una piedra gigante, debido a un derrumbe provocado por los sismos.

El fallecimiento de ambas personas tuvo lugar en una carretera que comunica justamente a estos dos departamentos, ubicados en el suroeste del país centroamericano.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres detalló que los sismos tuvieron lugar entre las 15:00 y 16:00 horas locales (21:00 y 22:00 GMT) del martes con varias réplicas menores durante las últimas 12 horas.

De acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, los epicentros de los sismos fueron en el sur del territorio guatemalteco, específicamente en el departamento de Escuintla, a unos 50 kilómetros de la capital del país centroamericano.

El último terremoto de gran magnitud (7,5) en Guatemala tuvo lugar en febrero de 1976, con alrededor de 23.000 personas fallecidas, de acuerdo a cálculos oficiales.